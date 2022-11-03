3,6 тысячи обманутых дольщиков Ленобласти въедут в квартиры до конца 2022 года

3,6 тысячи обманутых дольщиков из Ленобласти получат квартиры на Новый год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3,6 тысячи обманутых дольщиков из Ленобласти получат ключи от квартир до конца 2022 года. Как пишет online47.ru, об этом пообещал заместитель главы правительства 47 региона Евгений Барановский. По планам властей, в области в течение двух месяцев сдадут 12 долгостроев. Речь, прежде всего, о жилых комплексах «Щегловская усадьба», «Елки Вилладж», нескольких секциях «ДЕЖ», «Материк» и одном корпусе 6.2. ЖК «Радужный».

- В этих жилых комплексах строители уже заканчивают отделку, занимаются наружным благоустройством и подключают дома к сетям ресурсоснабжающих организаций, - цитируют в издании Барановского.

Добавим, что некоторые застройщики достраивают проблемные дома самостоятельно, другие же пользуются помощью инвесторов, найденных властями.

К слову, в Ленобласти готовятся к переезду в новые дома 2,4 тысячи жителей аварийного жилья.