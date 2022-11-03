«Теплосеть» перешла на повышенный режим готовности в Петербурге на время ноябрьских праздников

«Теплосеть» перешла на повышенный режим готовности в Петербурге с 3 по 7 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге компания "Теплосеть" перешла на режим повышенный готовность на время празднования Дня народного единства. С 3 по 7 ноября 2022 года сотрудники предприятия будут работать круглосуточно, чтобы обеспечить жителей города надежной и устойчивой работы тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- На предприятии организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, обеспечена готовность аварийно-восстановительных бригад из числа наиболее подготовленного ремонтного и оперативно-ремонтного персонала, - сообщили в компании.

В компании также напомнили горожанам, что при обнаружении вытекания воды или парения, приближаться к этом местам категорически запрещено, так как это может быть опасно. О таких случаях следует незамедлительно сообщать по телефону 004 или 112.