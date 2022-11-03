Уголовник развратил 13-летнюю девочку в Ленинградской области

Мужчина соблазнил 13-летнюю девочку в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области уголовник "со стажем" развратил 13-летнюю девочку. Подросток из неполной семьи и состоит на учете в полиции. О связи ребенка со взрослым мужчиной узнала инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом 3 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Во время доверительной беседы со своей подопечной инспектор узнала, что 5 сентября девочка была в гостях у 45-летнего мужчины в квартире дома на Свекловичном переулке. Там хозяин развратил ребенка и уговорил ее вступить в половую связь, - рассказал источник.

2 ноября сотрудники полиции задержали мужчину и поместили в камеру. По факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что с 1996 по 2020 годы мужчина неоднократно был судим за кражи, побои и даже неосторожное убийство.