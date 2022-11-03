Пенсионерка отдала мошеннику 1,2 млн рублей в Петербурге

Пенсионерка из Невского района попалась на уловку мошенников и лишилась 1,2 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников. Неизвестные стали звонить 75-летней жительнице Невского района и пугать, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Об этом 3 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- С 27 октября по 2 ноября пенсионерке звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что якобы на ее имя кто-то пытается оформить кредит, - рассказал источник.

Женщина поверила и испугалась. Далее мошенник убедил старушку дать ему доступ к ее личному кабинету банка, чтобы "защитить". Однако, как только пенсионерка дала доступ, с ее ее счета пропало более 1,2 миллиона рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция пытается установить виновного.