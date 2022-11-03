Полицейский выстрелил в угонщика во время задержания под Петербургом

Сотрудник дорожной полиции задержал угонщика в Ленобласти, находящегося в федеральном розыске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом сотрудник полиции устроил погоню со стрельбой, чтобы поймать угонщика, который находился в федеральном розыске. Все произошло днем 31 октября 2022 года в Ломоносовском районе Ленинградской. Инспектор ДПС заметил автомобиль, который числился в угоне и бросился в погоню. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Вскоре возле шиномонтажа полицейский заметил автомобиль брошенным. А водитель шел по обочине. Полицейский догнал его и потребовал предъявить документы. В ответ мужчина выхватил из кармана нож и замахнулся. Инспектор выбил нож, после чего мужчину бросился бежать в сторону леса, - рассказали в полиции.

Началась погоня. Инспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух. На что мужчина крикнул, что тоже будет стрелять и засунул руку в карман. Тогда полицейский выстрелил в беглеца, ранив в плечо. Через 100 метров мужчину увяз в болоте и его удалось задержать.

Полицейский вызвал медиков, которые оказали помощь раненному. Задержанным оказался 44-летний петербуржец, находящийся в федеральном розыске как обвиняемый в краже, совершенной в Приморском районе.