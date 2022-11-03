Мосты не будут разводить в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября

Мосты не будут разводить с 4 на 5 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября 2022 года не будут разводить мосты, поэтому жители города могут спокойной гулять допоздна не боясь застрять в центре города. Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщили в компании "Мостотрест".

- Разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации. Согласно этому пункту мосты не разводились во время майских праздников, а также в День России 12 июня, - напомнили на предприятии.

Также вскоре в Петербурге закончится сезон разводки мостов. Навигация по рукавам Невы завершится в ночь на 15 ноября. Тогда перестанут разводить Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты. Разводка остальных мостов продолжится до 30 ноября.