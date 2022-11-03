Производство бронежилетов для армии запустят в Карелии

Бронежилеты пятого уровня защиты начнут производить в Карелии. Фото: vk.com/aparfenchikov

До конца нынешнего года в Карелии запустят производство бронежилетов для армии и спецслужб. «Броники» будут высокого пятого класса защиты. Об этом в соцсетях рассказал глава Республики Артур Парфенчиков.

- До конца года планируем запустить в Петрозаводске производство бронежилетов для нужд армии. Займется этим компания «Кримтех 10», - написал Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

По словам руководства компании, модность производства составит до тысячи бронежилетов в месяц. Сейчас власти Карелии ведут работу с Минэкономразвития, чтобы федеральные власти дали льготный кредит карельскому предприятию на запуск производства армейской амуниции.

Пока что республиканское руководство помогает фирме найти помещения для организации работы по выпуску бронежилетов.