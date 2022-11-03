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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:14

Количество алкомаркетов в Петербурге продолжает уверенно расти

По состоянию на конец 2022 года в городе работают больше двух тысяч магазинов со спиртным
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге растет число алкомаркетов.

В Петербурге растет число алкомаркетов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество алкомаркетов в Петербурге продолжает уверенно расти. На фоне сокращения других сфер торговли, число магазинов со спиртным в городе на Неве перевалило за две тысячи единиц. Об этом заявили аналитики рынка розничной торговли.

- Специализированные алкогольные магазины в этом году сохранили свои темпы развития несмотря на сокращение доли известных мировых торговых марок, покинувших российский рынок, - пишет «Деловой Петербург».

По данным аналитиков, пик развития алкомаркетов в Петербурге пришелся на 2021-й год, но и нынешний, несмотря на изменение экономической и политической ситуации, поддержал темпы.

Эксперты отмечают, что растет сегмент потребления растет в премиум- и экономклассе, а потребитель среднего уровня или стал меньше тратить или изменить свои пристрастия в алкоголе.