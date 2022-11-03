Очень холодная погода ждет Петербург на ноябрьские праздники

Погода на ноябрьские праздники в Петербурге будет очень холодной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впереди ноябрьские праздники и длинные выходные. Однако погода в Санкт-Петербурге окажется очень холодной, поэтому погулять особо не получится. С 3 ноября 2022 года похолодание с востока Ленинградской области наступит на город, а начиная с 4 ноября в Северной столице станет промозгло. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Предстоящие два дня очень холодные, в ночные часы температура воздуха отрицательная по всей территории, днем в Санкт-Петербурге даже еще прохладнее, всего плюс 1-3 градуса. Но так как погоду определяет антициклон, то существенных осадков не ожидается, - сообщил специалист.

В воскресенье, 6 ноября, и вовсе ожидается первый снег. В первой половине дня может пойти мокрый сне, который позже сменится дождем. К вечеру немного потеплеет до плюс 5 градусов.