1 миллиард рублей выделят на запуск парка по утилизации отходов под Петербургом

Под Петербургом должен появиться промышленный экопарк для переработки отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Российский экологический оператор» (РЭО) выделит миллиард рублей на запуск площадки, на которой расположится промышленный парк по переработке отходов. По имеющимся на данный момент планам, его откроют в Гатчинском районе Ленобласти, в ближней транспортной доступности от Петербурга

- На территории в 8,5 гектаров предприятия-резиденты парка будут ежегодно утилизировать почти 400 тысяч тонн промышленных и сельскохозяйственных отходов, - пишет «Коммерсант».

Будущий экопарк должен обслуживать Петербург, Ленобласть, Карелию, Новгородскую и Псковскую области. Работать новая площадка должны уже в 2024 году, однако пока окончательно не определено место расположения и не выделен участок под строительство.

Строительство экопарка под Петербургом предусмотрено постановлением правительства России, которым на создание восьми парков по переработке отходов в РФ было выделено 9,4 миллиарда рублей.