Полиция начала проверку видео с избиением палкой школьника в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После того, как в Сеть попало жесткое видео, на котором в Санкт-Петербурге один школьник избивает палкой другого, полиция города начала проверку. Как рассказали правоохранители, конфликт произошел вечером 31 октября 2022 года в Приморском районе города. Пока подросток яростно лупил мальчика, вокруг стояли его друзья и смеялись.

- В ходе проверки полицейские установили, что инцидент произошел вечером 31 октября во дворе дома 25 по Богатырскому проспекту между двумя учениками средней школы 14 и 15 лет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге старший мальчик получил травмы, однако за медицинской помощью обращаться не стал.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.