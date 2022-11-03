Почти килограмм наркотика изъяли у женщины на границе Эстонии и России в Ивангороде

Свертки с наркотиком женщина прятала под капсулами для посудомойки. Фото: СЗТУ.

Вплоть до пожизненного заключения может получить туристка, пойманная на границе Эстонии и России в Ивангороде. При личном досмотре в вещах женщины был обнаружен сверток с наркотиками. Его прятали в коробке с капсулами для посудомоечной машины.

- Багаж женщины привлек внимание служебной собаки. В коробке с бытовой химией находился сверток с веществом темного цвета с характерным запахом, - сообщает пресс-служба северо-Западного таможенного управления.

Экспертиза показала, что найденное - растительный наркотик общим весом 867 граммов, что означает крупный размер. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.