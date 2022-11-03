Многофункциональное общественное пространство появилось в сквере Петра Семененко в Петербурге

Обновленный сквер Петра Семененко стал многофункциональным общественным пространством / Фото: Смольный

После обновления сквер Петра Семененко в Кировском районе Санкт-Петербурга стал многофункциональным общественным пространством. 3 ноября 2022 года Смольный отчитался о завершении второго этапа благоустройства территории. Теперь здесь будет приятно и интересно отдыхать взрослым, детям и подросткам.

- Пространство под путепроводом на проспекте Стачек преобразилось - здесь построили скейт-площадку, где можно кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и велосипедах, - рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

В зоне отдыха появились качели для взрослых и детей, а также игровое и спортивное оборудование, которое подходит и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пешеходные дорожки и главная прогулочная аллея связывают вторую часть территории сквера с первой частью проекта.