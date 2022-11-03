Мужчине откусили ухо в драке на севере Петербурга

Мужчине откусили ухо в ночной драке на проспекте Просвещения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчине во время драки откусили ухо. Ночью 3 ноября 2022 года в Елизаветинскую больницу были госпитализированы два человека. Они рассказали, что у них произошла драка с незнакомцами, в которой оба сильно пострадали. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчин 23-х лет и 31-го года доставили в больницу в половину четвертого утра. Они рассказали, что в 2:15 часов ночи у них произошла драка с незнакомцами у дома 25 по проспекту Просвещения, - рассказал источник.

У старшего мужчины была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана на голове. У младшего, помимо множества ушибов, не было левого уха. Он рассказал, что ухо ему откусили в драке.

Обоих мужчин поместили в хирургическое отделение. По факту произошедшего проводится проверка.