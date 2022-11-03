Грязную посуду и некачественную еду в детсадах Петербурга нашел Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проверил питание в детсадах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах инспекции детских садов. Специалисты ведомства проводили проверку организации питания малышей. На пробу брались как продукты, так и готовые люда. Плюс инспекторов интересовали чистота посуды, кухни и прочее. Без нарушений не обошлось.

- Исследовано 648 проб питьевой воды, 257 проб продуктов питания и 120 смывов с посуды, оборудования, инвентаря. По результатам исследований проб продуктов и смывов несоответствие требованиям установлено в 1,6 % случаев, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Основными нарушениями стали несоблюдения технологии при приготовлении еды и хранении продуктов. Также не всегда качественно мылась посуда. Иногда поврежденные кастрюли, тарелки и чашки применялись при готовке и подачи пищи для детсадовцев.

Руководителей проштрафившихся садиков привлекли к административной ответственности.