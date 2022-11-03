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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 11:50

Присяжные признали виновными организаторов производства наркотиков на 7 миллиардов рублей в Ленобласти

Меру наказания фигурантам определит суд
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Присяжные вынесли вердикт по делу крупнейшей нарколаборатории в России. Фото: Прокуратура ЛО.

Присяжные вынесли вердикт по делу крупнейшей нарколаборатории в России. Фото: Прокуратура ЛО.

Присяжные заседатели вынесли вердикт по громкому делу о масштабной нарколаборатории в Ленобласти, где в 2019 году было найдено несколько тонн запрещенных препаратов на семь миллиардов рублей.

- Коллегией присяжных заседателей в Ленинградском областном суде вынесен обвинительный вердикт в отношении четырех подсудимых, обвинявшихся в незаконном производстве наркотического средства, общей массой около четырех тонн, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.

Присяжные также не нашли смягчающих обстоятельств для фигурантов дела. Обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы. Меру наказания определит суд.

Напомним, что лаборатория располагалась в поселке Обуховец Тосненского района и занимала ангар, где раньше работала лесопилка. Залежи наркотиков случайно обнаружил местный участковый.