Пенсионер из Петербурга «инвестировал» в мошенников 3 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер "инвестировал" в мошенников 3 миллиона рублей. 76-летний житель Приморского района какое-то время назад вложил более 2,7 миллионов рублей в компанию, однако никак не мог вернуть обратно деньги. В Сети он увидел рекламу организации, которая якобы оказывает услуги по возврату денежных средств от недобросовестных брокерских организаций. Но это тоже оказались мошенники. Об этом 3 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина зарегистрировался в организации. Некоторое время ему морочили голову, обещая вернуть деньги за 10 процентов от суммы, потом ему прислали скан банка об уплате им подоходного налога в сумме 408 296 рублей, - рассказал источник.

После мошенники сообщили, что для вывода денежных средств можно оплатить указанную сумму не полностью, а только 280 тысяч рублей. Пенсионер так и сделал. А как только мошенники получили деньги, то сразу же испарились.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.