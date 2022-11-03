Смольный будет развивать религиозный туризм в Петербурге

Петербург и Ленобласть будут развивать религиозный туризм. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Религиозный туризм станет еще одним направлением для развития туристического потенциала города на Неве. Проект под названием «Монастыри и святыни Санкт-Петербурга» запустили власти города при участии епархий .

- Сегодня у людей возрождается интерес к национальному духовному наследию. Нам бы хотелось, чтобы в Петербург приезжали в том числе духовного путешествия, как это происходит в Иерусалиме, - рассказала «Петербургскому дневнику» замглавы Комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

При этом речь идет не только о православных святынях, но и о храмах других религий: мечети, дацане, синагоге.

Вместе с Петербургом над проектом работает и Ленинградская область. Регион отличается самым большим в стране числом действующих храмов и монастырей.

- Всего же у нас на учете 5500 объектов культурного наследия,- отмечают в Комитете по культуре и туризму Ленобласти.