Пьяный сын насмерть забил своего отца в Ленинградской области

В Сланцах пьяный сын насмерть забил своего отца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пьяный сын насмерть забил родного отца. Все произошло 30 октября 2022 года в городе Сланцы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В тот день 62-летний мужчина и его 31-летний сын выпивали вместе дома в квартире на Партизанской улице. Во время застолья между родственниками вспыхнула ссора. Сын начал избивать отца, - рассказал источник.

Мужчина умер не сразу. Сначала его госпитализировали в больницу. Однако в медучреждении он скончался.

Полиция сразу же задержала подозреваемого. На него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Сына отправили в СИЗО. на данный момент проводится расследование по делу.