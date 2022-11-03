Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны подсветят в цветах российского флага

Дворцовый мост подсветят в цветах флага. Фото: "Ленсвет".

Праздничную подсветку в честь Дня народного единства включат в Петербурге. Вечером 4 ноября в бело-сине-красные цвета окрасятся Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

- Трехцветный рисунок на Дворцовом мосту будет виден с центральных городских набережных. Один из пролетов моста окрасится в белый, другой — в синий, а третий — в красный, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

В художественном оформлении моста задействованы 600 диодных светильников. Еще сотня установлена на чугунных опорах фонарей Большом проспекте П.С.

Увидеть праздничную подсветку можно будет с 16:55, когда ее включат, и до 23:59 4 ноября. В полночь лампы погаснут.