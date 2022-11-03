Цифровой сервис поиска потерянных вещей появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге может появиться цифровой сервис поиска потерянных вещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербурге может появиться цифровой сервис поиска потерянных вещей. Идею представили на Всероссийском конкурсе проекта «Код Петербурга», который завершился в октябре 2022 года. Это мини-приложение «Помогите найти». Об этом рассказали в Смольном.

- В приложении можно опубликовать объявление о потерянной или найденной вещи с указанием ее категории: документы, ключи, драгоценности, телефоны, электроника, сумки, прочее, - рассказали в городской администрации.

Помимо этого, приложение интегрировано с порталом «Лиза Алерт» , где можно просмотреть информацию о пропавших людях.

- Вопрос острый для тех, кто действительно сталкивается с подобной проблемой. Несмотря на это, многие администраторы удаляют такие посты или переносят в раздел обсуждений, где они могут затеряться. Поэтому было решено объединить подобные объявления в одном приложении, - рассказал разработчик.