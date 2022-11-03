Суд Петербурга запретил сайты платной скорой помощи

Суд запретил два сайта частной скорой помощи из-за несоответствия в документах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил требование прокуратуры, которая просила запретить два сайта с услугами частной скорой помощи. По мнению ведомства, информация на интернет-порталах не соответствовала действительности.

- Суд указал, что в соответствии со статьей 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Другими словами, существование частной скорой помощи не запрещено. При этом на сайтах были указаны адреса организации, которая оказывает медицинские услуги. При сверке данных с налоговой инспекцией, оказалось, что по указанным данным такой организации нет.

Не нашлось ее и в реестре выданных медицинских лицензий, а по указанному адресу на набережной Черной речки работает другая структура.

Учитывая эти несоответствия, суд признал запрещенной к распространению информацию на сайтах частной скорой помощи.