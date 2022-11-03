Женщина с ребенком пострадали в жестком ДТП легковушки и грузовика под Петербургом

Женщина с ребенком пострадали в жестком ДТП легковушки и грузовика на Киевском шоссе / Фото: Прокуратура ЛО

Жесткое ДТП произошло под Санкт-Петербургом 3 ноября 2022 года. На Киевском шоссе в Гатчинском районе грузовик врезался в легковой автомобиль. Машина разбилась всмятку. Пострадали люди. Об этом рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

- Водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем. По предварительной информации, пострадала женщина с ребенком, - сообщили в ведомстве.

На данный момент на месте аварии уже находятся спасательные службы. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Также работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Гатчинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения.