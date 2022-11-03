Сотрудники Росгвардии провели подготовку для мобилизованных петербуржцев

В Росгвардии показали, как бойцы ОМОН готовят мобилизованных петербуржцев / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии провели тренировку для мобилизованных горожан. Специальные занятия прошли на базе учебного центра Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 3 ноября 2022 года.

- Сотрудники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, имеющие реальный боевой опыт, проводят практические занятия по специальной подготовке мобилизованных граждан к действиям в условиях боевого соприкосновения с противником, - рассказали в Росгвардии.

Спецназ сделал основной упор на обучение правилам владения оружием, тактике ведения боя в городских условиях и слаженным действиям в составе подразделения.