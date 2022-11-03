«Умный» трамвай «Витязь-М» прибыл в Петербург

Новый трехсекционный трамвай «Витязь-М» прибыл в Петербург / Фото: Комитет по транспорту

В Санкт-Петербург прибыл новый трехсекционный "умный" трамвай "Витязь-М". Вскоре он выйдет на улицы города. Эта модель самостоятельно может регулировать температуру в салоне в зависимости от температуры воздуха за бортом, а также принимать решение о снижении скорости или экстренной остановке. Об этом 3 ноября 2022 года рассказали в комитете по транспорту.

- Также трамвайный вагон остановится, если обнаружит вероятность столкновения с препятствием или пешеходом. Трамвай оснащен асинхронными тяговыми двигателями и системами, - отметили в комитете.

Напомним, что в октябре в Петербург прибыли семь "умных" трамваев "Богатырь-М". Всего до конца текущего года в город поставят еще 26 "умных" трамваев.

Обновление подвижного состава городского трамвайного парка ведется на средства как регионального, так и федерального бюджетов.