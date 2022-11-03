34 трамвайных вагона получит Петербург в этом году за счет инфраструктурных кредитов

До конца этого года город получит 34 новых вагона Фото: Олег ЗОЛОТО

Важные городские проекты в Петербурге развиваются, благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам. На кредитные средства до конца этого года планируется обновить подвижной состав ГУП «Горэлектротранс».

- 81 трамвайный вагон обошелся в 11 миллиардов рублей. И еще на 12 миллиардов закуплены 54 вагона в ретро-стиле: эти деньги взяты из проектного финансирования, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

До конца этого года город получит 34 новых вагона. Восемь из них уже доставлены в Северную столицу.

Еще один проект, который реализуется за счет инфраструктурных кредитов – строительство Витебской развязки. На эти цели выделено пять миллиардов рублей. Специалисты ведут работы по подключению Западного скоростного диаметра в Широтной магистрали скоростного движения. Строительство ведется по графику.