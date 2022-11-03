Витебская развязка ЗСД будет построена полностью из отечественных материалов

Витебская развязка ЗСД будет построена на 100% из отечественных материалов / Фото: Линченко

В Санкт-Петербурге Витебскую развязку ЗСД построят полностью из отечественных материалов. Об этом 3 ноября 2022 года рассказал вице-губернатор города Николай Линченко. На данный момент уже закончен монтаж металлоконструкций еще одного пролетного строения строящегося съезда ЗСД.

- На участке смонтирована треть всех пролетных строений, а это более 1,6 тысячи тонн металлоконструкций. Каждый укрупненный блок весит около 45 тонн, который нужно с высокой точностью погрузить на высоту 12 метров, - рассказал Линченко.

Также уже построены 34 опоры, по которым пойдет надземная часть магистрали. Монтаж всех четырех тысяч тонн металлоконструкций, которые поставлены на площадку производителями из Кургана и Ленинградской области, планируется завершить до конца этого года.