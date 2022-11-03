Машина сбила 12-летнего ребенка на велосипеде в центре Петербурга

Проводится проверка по факту ДТП в Центральном районе, в котором пострадал ребенок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга машина сбила 12-летнего ребенка. Авария произошла в пятом часу вечера 3 ноября 2022 года на улице Правды Центрального района. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 29-летняя женщина за рулем автомобиля марки "Ауди" поворачивала с улицы Правды направо на разрешающий сигнал светофора и не пропустила 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в полиции.

В итоге мальчик сильно пострадал. С места аварии его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полиция проводит проверку по факту ДТП.