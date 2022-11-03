Водитель такси сбил женщину в Калининском районе Петербурга

Женщина пострадала в ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге в ДТП пострадала женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось около трех часов дня 3 ноября на улице Маршала Блюхера. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Женщину-пешехода сбил таксист с бородой. Машина скорой помощи приехала очень быстро. Пострадавшая получила серьезные травмы, в том числе открытый перелом стопы, - говорится в сообщении в социальной сети.

По словам очевидца, женщина переходила дорогу и шла между машинами. Таксист увидел зеленый сигнал светофора, перестроился и ехал по выделенной полосе, а пешехода просто не заметил. Удар был настолько сильным, что с женщины слетели длинные сапоги.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проведут проверку и установят обстоятельства случившегося.