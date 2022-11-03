Восьмибалльные пробки образовались на дорогах Петербурга вечером 3 ноября

В некоторых районах заторы достигли 10 баллов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

3 ноября – сокращенный рабочий день в Петербурге. И когда все петербуржцы отправились по домам – на дорогах города образовались серьезные пробки, которые слегка подпортили петербуржцам настроение в предпраздничный день. Заторы в восемь баллов сковали Северную столицу, а в 18:15 пробки в некоторых районах достигли 10 баллов.

- В 18:15 неожиданно плотное движение зафиксировано на проспекте Обуховской Обороны. Магистраль из центра загружена на 10 баллов. Это на два балла выше обычного, - сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

В 18:24 пробка образовалась на Софийской улице. Эта дорога тоже была загружена на 10 баллов. А в 18:33 там затор растянулся до 4,5 километров. Длинная пробка зафиксирована от улицы Белы Куна до Грузового поезда. Некоторые петербуржцы простояли там 1,5 часа, хотя в обычное время участок можно проехать за 38 минут.