Новые партии вакцины от ковида и гриппа доставлены в Петербург

В городе работают 180 прививочных пунктов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые партии вакцины от гриппа и ковида поступили в Санкт-Петербург. В Северную столицу доставлено 378 тысяч доз вакцины «Совигрипп», которая используется для прививок от гриппа для взрослых.

- В Петербурге от гриппа привились уже более 2,5 миллионов человек. Медики используют три вакцины: «Совигрипп» для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей и «Ультрикс Квадри» для беременных женщин, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Для вакцинации от ковида в город доставили 39 150 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». Кроме этого, продолжается вакцинация жителей Петербурга интраназальной вакциной. Относительно новым методом получения иммунитета воспользовались 8272 человека. Интраназальная вакцина доступна в 90 прививочных пунктах.

Напомним, сейчас в Петербурге работает 181 пункт вакцинации. Там можно получить прививку от ковида. Кроме этого, в городе продолжают работу прививочные бригады.