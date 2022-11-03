Пять машин столкнулись на набережной Обводного канала в Петербурге

Пять машин столкнулись. Фото: Скриншот из видео

Сразу пять автомобилей столкнулись на набережной Обводного канала. Из-за происшествия другим водителям пришлось объезжать массовое ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

- Белый «Полик» изначально на аварийке там стоял, кто-то в телефон залип и приехал в него, ну а там остальные подтянулись , - написал в комментариях один из очевидцев случившегося.

Судя по видео, автомобили пострадали не критично, однако на дороге валяются части бампера одной из машин. На месте работали инспекторы ДПС. Точные обстоятельства случившего будут выяснены позже. О пострадавших в происшествии не сообщается.

Напомним, накануне в ДТП пострадал 12-летний ребенок на велосипеде. Мальчика сбила 29-летняя женщина на «Ауди». Происшествие случилось в центре Петербурга 3 ноября. Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку.