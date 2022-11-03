Белорукие гиббоны из Ленинградского зоопарка разгадали головоломку

Гиббон Персей. Фото: Скриншот из видео

Сотрудники Ленинградского зоопарка придумали новую головоломку для белоруких гиббонов. Умные экзотические животные получили награду в виде морковки, огурца, сладкого болгарского перца и семечек. Интересное развлечение для питомцев соорудили из обычных пожарных рукавов.

- Работники зоопарка превращаются в креативных инженеров, потому что очень любят местных животных. Они соорудили «плетенку» и положили туда лакомства для приматов, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сначала гиббоны испугались и не стали подходить к новому предмету в вольере. Первым сообразил что к чему примат по имени Персей. Он нашел вкусняшку и уступил игрушку самке Габине: она главная в семье гиббонов. Именно она решает, кому и сколько угощений достанется. Но Габина оказалась очень доброй и мудрой: голодным и обиженным никто не остался.