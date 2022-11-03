Фонд развития промышленности в Петербурге поможет сети «Теремок» модернизировать производство

Производство сети "Теремок". Фото: t.me/polyakov_kv

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков посетил производство сети «Теремок». 2 ноября чиновник побывал в производственно-логистическом центре компании. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Директор компаний «Теремок» Виталий Свидовский пригласил меня на экскурсию еще на Петербургском международном экономическом форуме, - сообщил Кирилл Поляков.

Вице-губернатор осмотрел две производственные площадки и склад, а также познакомился с планами бизнеса на развитие и модернизацию производства при помощи средств Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

- Деньги из бюджета, поэтому есть ряд жестких ограничений, но мы попытаемся найти компромисс. Сейчас ждем заявку компании на приобретение оборудования и расширение производственных мощностей, - добавил Кирилл Поляков.

Напомним, в Петербурге открыто 99 ресторанов «Теремок», а также 41 уличный киоск, 36 кондитерских и семь фудтраков.