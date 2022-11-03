Около 80% петербуржцев прошли профилактические медосмотры в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге около 80 процентов населения прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. Доля злокачественных новообразований, которые были выявлены впервые, составила более 71 процента.

- Тенденция к росту профилактических мероприятий наметилась в 2022 году. Два миллиона 113 тысяч пациентов прошли профилактические осмотры и диспансеризацию на 1 ноября этого года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Помимо злокачественных новообразований, среди впервые установленных случаев хронических неинфекционных заболеваний выявлены болезни системы кровообращения и сахарный диабет. К ноябрю этого года зафиксированы впервые 136 706 таких случаев.

- Особенно важно пройти диспансеризацию тем, кто в тяжелой форме перенес коронавирусную инфекцию или на время болезни имел хронические заболевания, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.