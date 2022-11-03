Трамвай сошел с рельсов на Купчинской улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай сошел с рельсов во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 3 ноября 2022 года.

- На перекрестке улицы Купчинской и улицы Ярослава Гашека трамвай сошел с рельсов, - сообщила женщина в посте в социальной сети.

Пользователи в комментариях предположили, почему возникла такая ситуация. Одни из подписчиков считают, что виной всему поведение водителя трамвая, который превысил скорость. Из-за этого вагон подпрыгнул на стрелке и соскочил.

Другие пошутили, что трамвай просто пропустил поворот, и водитель попытался это исправить. А один из подписчиков вспомнил, что ремонт железнодорожных путей на этом отрезке проводился совсем недавно.

Все пользователи задались вопросом, как теперь вернуть вагоны на место. Этим займутся специалисты. О пострадавших не сообщается.