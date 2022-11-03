Суд Петербурга избрал меры пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым во взятке Фото: Олег ЗОЛОТО

Калининский районный суд Петербурга избрал меры пресечения для подозреваемых во взятке. Напомним, 2 ноября женщина-следователь МВД, ее начальник и петербургский адвокат были задержаны из-за взятки в почти два миллиона рублей. Все началось с адвоката, который получил деньги от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Адвокат был задержан и согласился сотрудничать со следствием.

- Адвокату предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования. О мере он не возражал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Далее адвокат отнес деньги следователю, которая согласилась принять взятку и не отправлять в СИЗО подопечного адвоката. Она тоже приняла решение сотрудничать со следствием и передать деньги начальнику.

- Следователь признала свою вину. И не возражала против меры. Просила запрета определенных действий. Но суд назначил ей домашний арест до 2 января 2023 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Самому последнему звену в этой цепочке, начальнику отдела УМВД по Калининскому району, суд назначил заключение под стражу до 1 января 2023 года, хотя сам мужчина просил домашний арест или залог в 500 тысяч рублей.