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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 19:23

Суд Петербурга избрал меры пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым во взятке

Трем фигурантам дела назначены разные ограничения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд Петербурга избрал меры пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым во взятке

Суд Петербурга избрал меры пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым во взятке

Фото: Олег ЗОЛОТО

Калининский районный суд Петербурга избрал меры пресечения для подозреваемых во взятке. Напомним, 2 ноября женщина-следователь МВД, ее начальник и петербургский адвокат были задержаны из-за взятки в почти два миллиона рублей. Все началось с адвоката, который получил деньги от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Адвокат был задержан и согласился сотрудничать со следствием.

- Адвокату предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования. О мере он не возражал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Далее адвокат отнес деньги следователю, которая согласилась принять взятку и не отправлять в СИЗО подопечного адвоката. Она тоже приняла решение сотрудничать со следствием и передать деньги начальнику.

- Следователь признала свою вину. И не возражала против меры. Просила запрета определенных действий. Но суд назначил ей домашний арест до 2 января 2023 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Самому последнему звену в этой цепочке, начальнику отдела УМВД по Калининскому району, суд назначил заключение под стражу до 1 января 2023 года, хотя сам мужчина просил домашний арест или залог в 500 тысяч рублей.