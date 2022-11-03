Мужчина пострадал при лобовом столкновении ВАЗа и «Ниссана» на трассе «Кола» в Ленобласти

ДТП на Мурманском шоссе. Фото: t.me/acclenobl

Страшное ДТП на автомобильной дороге «Кола» произошло 3 ноября. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- На 85 километре Мурманского шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и «Ниссан», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В происшествии сильно пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Сотрудники аварийно-спасательной службы передали мужчину врачам скорой помощи, которые прибыли на место случившегося. После этого спасатели отключили автомобильные аккумуляторы.

Судя по опубликованным кадрам, одна из машин вылетела с дороги далеко в кусты. Сотрудники полиции проведут проверку и выяснят обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.