Более 1300 пар поженились в Ленобласти в октябре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в октябре 2022 года органы ЗАГС зарегистрировали 5292 актов гражданского состояния. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Ленинградской области 2 ноября.

- В октябре этого года приняли решение узаконить свои отношения 1391 пар. Столько любящих сердец с этого времени будут жить в браке, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в Управлении ЗАГСа сообщили, что за минувший месяц в Ленобласти родились 1008 малышей. Мальчики лидируют: их родилось 515. А вот девочек в регионе стало на 493 больше. Также, в Ленобласти за месяц появились на свет 12 двойняшек.

Самыми популярными именами среди девочек в октябре стали Анна, София и Ева. А среди мальчиков лидируют Артем, Максим и Михаил.