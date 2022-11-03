Волонтеры Петербурга ищут 19-летнюю девушку, пропавшую почти месяц назад

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут девушку. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге уже почти месяц ищут 19-летнюю девушку. Ориентировку с ее фотографией разместили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Молодая девушка пропала еще 9 октября, и до сих пор о ее местоположении ничего не известно.

- Рост девушки – 174 сантиметра. Она плотного телосложения, с темными волосами. Глаза карие, - говорится в ориентировке.

В чем точно была одета молодая петербурженка – не известно. Но предположительно, в день исчезновения на ней была светло-коричневая куртка, синие джинсы и коричневые полусапоги. Сейчас волонтеры поискового отряда занимаются поиском добровольцев, которые будут помогать искать пропавшую девушку.

Напомним, 30 октября в Кудрово пропал черноволосый кареглазый высокий 16-летний парень. Его местоположение до сих пор не известно. Поисками также занимаются добровольцы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».