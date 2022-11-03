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НовостиАвто3 ноября 2022 20:57

Трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют 5 ноября из-за разводки моста через Свирь

По реке пройдет барже-буксирный состав
Анастасия НУРАДИЛОВА
Трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют

Трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Федеральную трассу «Кола» полностью перекроют 5 ноября 2022 года. Движение автомобильного транспорта по автомобильной дороге будет прекращено на два часа.

- С 10:50 до 12:50 вниз по реке пройдет барже-буксирный состав «Стрим» + «Капитан Александров» + «ОТА-990» высотой чуть больше 25 метров, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В это время будет разведет мост через реку Свирь, который расположен на 236 километре дороги федерального значения «Кола». Около города Лодейное Поле в Ленинградской области будет полностью перекрыто дорожное движение.

Однако специалисты сообщают, что если барже-буксирный состав не успеет подойти к этому времени, то разводка моста будет перенесена на 6 ноября в это же время.