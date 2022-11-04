Четыре футболиста из петербургского «Зенита» вошли в состав сборной России

Четыре футболиста «Зенита» вошли в состав сборной России. Фото: пресс-служба "Зенита"

Четыре футболиста из петербургского «Зенита» вошли в расширенный состав сборной России. Решение о приглашении спортсменов на ноябрьские сборы 3 ноября огласил тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным.

- В сборную России по футболу вошли защитники «Зенита» Вячеслав Караваев и Дмитрий Чистяков, а также два полузащитника – Далер Кузяев и Андрей Мостовой, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ближайший товарищеский матч сборной России пройдет 17 ноября. Команда встретится с футболистами из Таджикистана. Игра пройдет в Душанбе.

Напомним, 24 октября «Зенит» установил рекорд чемпионатов России. Футболисты забивали голы в 41 домашнем матче подряд. Прошлый рекорд поставила волгоградская команда «Ротор». Тогда футболисты забили 40 раз подряд на своем поле в матчах 1994-1995 года.