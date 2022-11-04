На место происшествия сразу выехали спасатели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однокомнатная квартира загорелась в Невском районе Петербурга ночью 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Клочковом переулке поступило 3 ноября в 23:38. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В однокомнатной квартире загорелся участок площадью два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать пожар 4 ноября в 00:02.

О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС.