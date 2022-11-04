Снег и до минус 7 градусов прогнозируют в Ленобласти в ночь на 4 ноября

В Ленобласти пройдет снег Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области в праздничный день 4 ноября. Ночью в регионе пройдет снег. Зато днем существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный ветер подует со скоростью от двух до пяти метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от двух до семи градусов со знаком минус. А днем будет от -2 до +3 градусов. На дорогах ожидается местами гололедица, - прогнозируют синоптики.

Примерно такая же погода ждет Петербург. В Северной столице в пятницу обойдется без существенных осадков. Скорость восточного ветра от двух до пяти метров. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1. А днем – от 0 до +2 градусов. Также, на дорогах будет гололедица.