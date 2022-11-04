Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 4 ноября

С 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пройдет фестиваль "Чудо света". Фото: vk.com/chudo_sveta_spb

Фестиваль «Чудо света» пройдет в Петропавловской крепости Петербурга с 4 по 6 ноября. В эти дни самое сердце города превратится в большой холст художника, на который спроецируют образы, вдохновленные творчеством великих русских художников.

- Зрителей ждет захватывающее путешествие сквозь пространство и время. Петровские ворота, главная аллея и стены Нарышкина бастиона станут «холстами», на которых развернутся исторические эпохи и события нашей страны, - сообщают организаторы.

Шоу будет идти с 19:00 до 22:00. Вход на мероприятие свободный.

Но это сегодня. А за минувшие сутки в городе произошло несколько заметных событий.

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