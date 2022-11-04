Антициклон будет влиять на погоду в Петербурге в длинные выходные 4-6 ноября

В Петербурге облачно, но сухо. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холодная погода, как и обещали синоптики, пришла в Петербург к выходным. В этот раз они длинные по случаю Дня народного единства. И все три дня над Северной столицей будет стоять антициклон, который не даст пройти осадкам, но понизит температуру почти но ноля градусов.

- 4 ноября Петербург окажется практически в центре антициклона. Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течения дня ожидается обширная облачность, характерная для осени. Но солнце все же сможет изредка пробиться сквозь облака.

В субботу жителей города на Неве ждет точно такая же погода. Практически без осадков и холодно.