Женщина на «Ауди» сбила школьника на велосипеде в центре Петербурга

Школьник на велосипеде попал под колеса машины в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Центрального района Петербурга начала проверку по факту ДТП на улице Правды, где женщина-водитель на своем «Ауди» сбила на пешеходном переходе 12-летнего школьника. Ребенок переезжал дорогу на велосипеде.

- Иномарка поворачивала с улицы Правды направо на разрешающий сигнал светофора и не пропустила ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора, - сообщает преcс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удала юный велосипедист упал и получил различные травмы. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Дознание ведется инспекторами ГИБДД, по результатам проверки будет назван виновник аварии.