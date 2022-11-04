Выставку личных вещей актера Юрия Никулина открыли в Военно-историческом музее артиллерии в Петербурге

Выставка, посвященная Юрию Никулину, открылась в Петербурге. Фото: vk.com/vimaivivs

Выставка личных вещей Юрия Никулина начала работать Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге. Она посвящена 100-летию артиста и фронтовика, прошедшего Финскую (зимнюю) и Великую Отечественную войны.

- В рамках реализации проекта «100 лет со Дня рождения Ю.В. Никулина», открылась выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист», - сообщает пресс-служба музея.

Материалы для экспозиции предоставил музей Никулина в Москве и Общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка «Цирк и милосердие», который возглавляет сын артиста Максим Никулин.

На выставке модно увидеть фотографии, личные вещи, сценические костюмы, и даже детские игрушки артиста. Здесь же представлены его награды, в том числе медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».