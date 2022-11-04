МЧС предупреждает о гололеде в Петербурге

МЧС предупреждает про гололед. Фото: Петр КИБЕР

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает о гололеде, который ожидается в городе 5 ноября. Особенно осторожными следует быть водителям, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

- МЧС предупреждает: по информации «Северо-Западного Управления по гидрометеорологии» 5 ноября в Санкт-Петербурге на дорогах местами гололедица, - предупреждает пресс-служба экстренного ведомства.

Впрочем, скользко на дорогах может быть уже сейчас. Контрольные термометры городского гидрометцентра днем в пятницу показывают -0,1 градуса. Но ночь 5 ноября обещают до -2, а днем в субботу температура не превысит +2. Но без осадков.

В воскресенье синоптики обещают -1 ночью и до+3 градусов днем, плюс мокрый снег с дождем.