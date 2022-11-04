В Петропавловской крепости 4 ноября стартует фестиваль световых шоу

В Петропавловской крепости стартует фестиваль "Чудо света". Фото: vk.com/chudo_sveta_spb

Фестиваль световых шоу «Чудо света» стартует в Петропавловской крепости Петербурга в нынешнюю пятницу. Мероприятие пройдет в длинные благодаря празднику выходные, с 4 по 6 ноября.

- Зрителей ждет захватывающее путешествие сквозь пространство и время. Петровские ворота, главная аллея и стены Нарышкина бастиона станут «холстами», на которых развернутся исторические эпохи и события нашей страны, - сообщают организаторы.

Шоу вечернее, оно будет начинаться в 19:00 и заканчиваться в 22:00. Вход в крепость осуществляется с Иоанновского моста, в выход - через Кронверкский. По пути зрители увидят светомузыкальное представление, которое стартует каждые полчаса.

Свои произведения сыграет пианист Павел Андреев, а на Соборной площади искусственный разум будет сочинять стихи.

Вход на фестиваль световых шоу «Чудо света» как всегда бесплатный.